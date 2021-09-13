Витрати на лікування постраждалим українцям відшкодує туроператор та страхова компанія,- кажуть у МЗС.

Автотроща з українськими туристами в Туреччині. Постраждали тридцять п'ять наших громадян. Водій туристичного автобуса загинув на місці.

У чоловіка, попередньо, за кермом стався серцевий напад. Він помер миттєво, а некерований автобус вилетів на зустрічну смугу, протаранив бус зі студентами. Як наслідок - понад сорок постраждалих. Усіх ушпиталили в місцеві лікарні. Українські туристи прямували з Бодрума на екскурсію до Денізлі.

Сама автотроща сталася поблизу містечка Ментеше в провінції Мугла. Ситуація - на контролі українського консульства. Витрати на лікування постраждалим українцям відшкодує туроператор та страхова компанія,- кажуть у МЗС.

Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України: