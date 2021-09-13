Аварія в Туреччині: водій не впорався з керуванням через серцевий напад [ Редактировать ]
Автотроща з українськими туристами в Туреччині. Постраждали тридцять п'ять наших громадян. Водій туристичного автобуса загинув на місці.
У чоловіка, попередньо, за кермом стався серцевий напад. Він помер миттєво, а некерований автобус вилетів на зустрічну смугу, протаранив бус зі студентами. Як наслідок - понад сорок постраждалих. Усіх ушпиталили в місцеві лікарні. Українські туристи прямували з Бодрума на екскурсію до Денізлі.
Сама автотроща сталася поблизу містечка Ментеше в провінції Мугла. Ситуація - на контролі українського консульства. Витрати на лікування постраждалим українцям відшкодує туроператор та страхова компанія,- кажуть у МЗС.
Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України:
За даними поліції, водій - громадянин Туреччини, не впорався з керуванням, через серцевий напад він загинув на місці аварії, Консульство України в Анталії взаємодіє із турецькими правоохоронцями задля з'ясування усіх обставин ДТП, вже встановило зв'язок із туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування.
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