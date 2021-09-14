Українські студенти навчаться вести IT-бізнес [ Редактировать ]
Українських студентів навчать вести IT-бізнес. У 85 вишах країни запровадять нову дисципліну - "Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами".
Новацію впровадять у рамках ініціативи "Підприємницький університет" за підтримки агенції США з міжнародного розвитку. У повідомленні на сайті уряду йдеться, що до проєкту залучать півтори сотні викладачів. Окрім цього, в лютому наступного року серед студентів проведуть конкурс університетських стартапів.
Перша хвиля ініціативи "Підприємницький університет" у минулому навчальному році охопила 80 вишів та 4 тисячі студентів.
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