Українських студентів навчать вести IT-бізнес. У 85 вишах країни запровадять нову дисципліну - "Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами".

Новацію впровадять у рамках ініціативи "Підприємницький університет" за підтримки агенції США з міжнародного розвитку. У повідомленні на сайті уряду йдеться, що до проєкту залучать півтори сотні викладачів. Окрім цього, в лютому наступного року серед студентів проведуть конкурс університетських стартапів.

Перша хвиля ініціативи "Підприємницький університет" у минулому навчальному році охопила 80 вишів та 4 тисячі студентів.