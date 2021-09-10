Отопительный сезон: что будет с тарифами [ Редактировать ]
На отопительный сезон 2021-2022 года Кабинет министров Украины не видит оснований поднимать тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Таким образом, могут действовать тарифы, объявленные ранее.
Давайте разберемся, что будет с тарифом на электроэнергию, тепло, воду и газ.
Электроэнергия
С 1 октября тариф на электроэнергию снизится на 24 копейки для большинства потребителей. Те, кто потребляет менее 250 кВт*ч в месяц, будут платить по 1,44 гривны за кВт*ч. Ожидается, что таким образом тариф снизится для 80% домохозяйств.
Те, кто потребляет более 250 кВт*ч в месяц, будут платить по действующему тарифу 1,68 гривны за кВт*ч. Такой тариф остается и для коллективных бытовых потребителей, дачно-строительных и гаражно-строительных кооперативов, садовых обществ и др.
Сниженный тариф будет действовать до конца апреля 2022 года.
Газ
Несмотря на рекордные цены на природный газ в Европе, украинские бытовые потребители защищены фиксированным годовым тарифом на газ, который останется до конца отопительного сезона.
Помимо месячных тарифов, с мая 2021 года по апрель 2022 действует базовая годовая цена на газ, на которую автоматически перевели всех бытовых потребителей. Цены составляют около 8 гривен за кубометр и выше, поставщики не имеют права повышать их до мая 2022 года.
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.
Тепло и горячая вода
При формировании тарифов на тепло будет учитываться фиксированная цена природного газа - 7,42 гривен за кубометр. О конкретной величине тарифов на отопление и горячую воду сейчас сложно говорить, поскольку их с этого года формируют местные власти.
Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.
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