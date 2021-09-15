Війна в Афганістані може спричинити найбільшу мігрантську кризу у ЄС

Євросоюз стоїть на порозі найбільшої мігрантської кризи з часів 2015. За оцінками агентства з питань біженців ООН, до кінця року з Афганістану можуть виїхати щонайменше півмільйона людей. І підстав для цього стає все більше.