В Афганістан почали повертатися терористи "Аль-Каїди" [ Редактировать ]
Бойовики терористичного угруповання "Аль-Каїда" почали повертатися в Афганістан.
Ознаки переміщення терористів зафіксували в ЦРУ після того, як місяць тому владу в країні захопили таліби. В американській розвідці припускають, що "Аль-Каїді" знадобиться рік-два, аби повністю відновитися та стати новою терористичною загрозою для США.
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