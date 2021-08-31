В городе Иршава, который находится в в Закарпатской области, произошел масштабный пожар в гостинично-ресторанном комплексе. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайной ситуации в регионе.

Спасатели получили сообщение о возгорании рано утром. Огонь распространился на крышу здания, на первом этаже которого работает кафе, а на втором - ресторан. При этом на мансарде выполнялось обустройство гостиничных номеров.

Отмечается, что для ликвидации возгорания привлекли 28 человек личного состава расчетов ГСЧС, а также 6 единиц техники из Иршавы, Хуста, а также села Довге. Известно, что огонь повредил крышу гостиничного комлекса. площадью 450 квадратных метров. В настоящее время причины возгорания устанавливают правоохранители.

Фото: ГСЧС

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Кроме того, в Старом городе Винницы вспыхнул масштабный пожар на территории складов, после чего загорелось и офисное помещение. Дым от пожара поднялся над городом, вследствие чего местные жители жалуются на жуткую вонь в воздухе.

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