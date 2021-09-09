Вблизи села Брестов Мукачевского района Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Подземный толчок был магнитудой 2,5.

Землетрясение произошло 8 сентября в 16:32.

"Измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона вблизи был зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,5 без негативных последствий", - сообщили спасатели.

По их информации, граждане не обращались в ГСЧС в результате землетрясения.

Читайте также, жертвами мощного землетрясения в Гаити стали не менее 300 человек. Мощные подземные толчки в стране привели к разрушению жилых домов, отелей и церквей, премьер-министр страны после подземных толчков объявил чрезвычайное положение в стране на один месяц.

Кроме того, в Грузии произошло землетрясение. Толчки магнитудой 3,1 были зафиксированы в регионе Самцхе-Джавахети на юге страны, гипоцентр землетрясения находился на глубине девяти километров, сообщений о разрушениях не поступало.

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