ВОЗ прогнозирует циркуляцию четырех штаммов гриппа в Украине [ Редактировать ]
В нынешнем эпидемиологическом сезоне в Украине могут циркулировать четыре штамма гриппа. Украинцев из групп риска призывают делать прививки.
Об этом сообщается в Facebook Минздрава.
По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в Украине вероятно будут циркулировать 4 штамма вируса гриппа:
- вирус, подобный A / Victoria / 2570/2019 (H1N1) pdm09
- вирус, подобный A / Cambodia / e0826360 / 2020 (H3N2)
- вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria)
- вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata)
Вакцинироваться от этих штаммов лучше до начала их циркуляции, то есть в сентябре или октябре, чтобы образовался иммунитет и достаточное количество защитных антител. В первую очередь следует вакцинироваться медикам, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями.
Вакцинация против гриппа не входит в календарь профилактических прививок, поэтому вакцину могут закупать за счет местных бюджетов, предприятий или за свой счет. Минздрав отдельно обращает внимание на то, что вакцина от COVID-19 не является аналогом вакцины против штаммов гриппа.
Читайте, за минувшие сутки за территории Украины прививку от коронавирусной инфекции получили 118 786 человек. За весь период кампании по вакцинации в стране иммунизировали 6 097 685 человек, из них первую дозу прививки получили 6 097 685 украинцев, а полностью вакцинированы 5 009 066 граждан.
Кроме того, Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.
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