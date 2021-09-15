В следующем году на вакцинацию от COVID в Украине предлагается направить 6 млрд гривен. Соответствующая сумма закладывается в проект государственного бюджета на 2022 год.

Как заявил на презентации проекта бюджета-2022 министр финансов Сергей Марченко, расходы на медицину в следующем году вырастут до 197,2 млрд гривен.

"На систему общественного здоровья и вакцинацию от COVID предусмотрено направить 6 млрд гривен", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что минимальная зарплата врачей вырастет до 20 000 гривен, а у среднего медицинского персонала - до 13 500 гривен.

Ранее мы писали о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.

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