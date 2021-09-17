Футболисту сборной Украины сломали скулу во время матча [ Редактировать ]
Источник: ФК "Славия" (Прага)
Защитник футбольной сборной Украины Тарас Качараба получил тяжелую травму в матче 1-го тура Лиги конференций, в котором его клуб, чешская "Славия", принимал немецкий "Унион".
На 53-й минуте игры в результате столкновения с игроком соперника украинец получил перелом скуловой дуги лица. Его пришлось уносить с поля на носилках. Из-за травмы Тарас пропустит от четырех до шести недель.
🏥 Taras Kacharaba has suffered zygomatic arch fracture. He is expected to miss at least 4 to 6 weeks according to the first examination. #slauni pic.twitter.com/t2wojlEno9— SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) September 16, 2021
Качараба выступает за пражский клуб на правах аренды с января 2021 года, и в сезоне-2021/2022 провел во всех турнирах 7 матчей и забил 1 гол. Также Тарас дебютировал в национальной сборной, сыграв в сентябре в товарищеском поединке с Чехией (1:1).
В поединке с "Унионом" "Славия" одержала победу - 3:1. Чешский клуб возглавил группу, в которой также выступают голландский "Фейеноорд" и "Маккаби" из Хайфы.
Напомним, что полузащитник сборной Украины Виталий Буяльский получил недавно разрыв сухожилья приводящей мышцы.
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