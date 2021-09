Защитник футбольной сборной Украины Тарас Качараба получил тяжелую травму в матче 1-го тура Лиги конференций, в котором его клуб, чешская "Славия", принимал немецкий "Унион".

На 53-й минуте игры в результате столкновения с игроком соперника украинец получил перелом скуловой дуги лица. Его пришлось уносить с поля на носилках. Из-за травмы Тарас пропустит от четырех до шести недель.

🏥 Taras Kacharaba has suffered zygomatic arch fracture. He is expected to miss at least 4 to 6 weeks according to the first examination. #slauni pic.twitter.com/t2wojlEno9