Защитник футбольной сборной Украины Тарас Качараба получил тяжелую травму в матче 1-го тура Лиги конференций, в котором его клуб, чешская "Славия", принимал немецкий "Унион".

На 53-й минуте игры в результате столкновения с игроком соперника украинец получил перелом скуловой дуги лица. Его пришлось уносить с поля на носилках. Из-за травмы Тарас пропустит от четырех до шести недель.

🏥 Taras Kacharaba has suffered zygomatic arch fracture. He is expected to miss at least 4 to 6 weeks according to the first examination. #slauni pic.twitter.com/t2wojlEno9 — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) September 16, 2021

Качараба выступает за пражский клуб на правах аренды с января 2021 года, и в сезоне-2021/2022 провел во всех турнирах 7 матчей и забил 1 гол. Также Тарас дебютировал в национальной сборной, сыграв в сентябре в товарищеском поединке с Чехией (1:1).

В поединке с "Унионом" "Славия" одержала победу - 3:1. Чешский клуб возглавил группу, в которой также выступают голландский "Фейеноорд" и "Маккаби" из Хайфы.

Напомним, что полузащитник сборной Украины Виталий Буяльский получил недавно разрыв сухожилья приводящей мышцы.