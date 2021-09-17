Вірменія звернулася до суду ООН проти Азербайджану [ Редактировать ]
Вірменія позивається проти Азербайджану до Міжнародного суду ООН. Єреван звинувачує Баку в порушеннях прав вірменських громадян та етнічних вірмен.
Звинувачення стосуються також і загострення конфлікту в Нагірному Карабасі торік. Вірменія стверджує, що "її громадяни зазнали системної дискримінації, масових вбивств, катувань та інших знущань". Нагадаю, у вересні 2020 у Нагірному Карабасі відновилися активні бойові дії.
Унаслідок шеститижневої війни з обох боків загинули близько шести тисяч людей. Конфлікт закінчився після підписання угоди. Більша частина території опинилися під повною владою Азербайджану. Такий розподіл призвів до політичної кризи у Вірменії.
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Єреван звинувачує Баку в порушеннях прав вірменських громадян та етнічних вірмен.
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