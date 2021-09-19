І знову - в Америку! Вже завтра Володимир Зеленський удруге за останні тижні має вилетіти до Сполучених Штатів. Але цього разу курс не на Вашингтон, а на Нью-Йорк. Український Президент візьме участь у Високих дебатах Генеральної асамблеї ООН. Торік, через COVID, їх проводили віртуально, а цього року - зважилися на очні зустрічі. Щоправда, з цілою низкою обмежень та нововведень.

Яка програма візиту української делегації? Як усе відбуватиметься? І які неймовірні чутки виникли навколо цієї поїздки Зеленського? Про все розкаже наш спеціальний кореспондент у Штатах - Дмитро Анопченко.

Дмитро Анопченко, кореспондент:

Цей візит до останнього був під питанням. І навіть зараз - фактично за добу до офіційного початку - багато чого в програмі ще допрацьовують і узгоджують. Головна проблема - формат. Торік - у вересні, взагалі не наважилися скликати світових лідерів до Нью-Йорка - надто вже була складна ситуація з коронавірусом.

Зараз - буде змішаний формат. Попередньо, більшість глав держав - 83 персони, прилетять особисто, а 26 лідерів - виступатимуть онлайн. І з цим якраз багато плутанини: хто ж зрештою в останній момент передумає? Щодо участі Зеленського - теж були сумніви, мовляв - може краще записати відеозвернення, ніж удруге до Штатів летіти. Але тут є важливий момент. Від українських дипломатів високого рівня мені довелося почути: якщо виступатиме сам Джо Байден, то відсутність у залі лідера близького партнера Сполучених Штатів - України, могла б видатися показовою. Білий дім підтвердив: Байден у Нью-Йорку буде; у понеділок, 20, ввечері проведе зустріч із генсеком ООН і окремо ще планують зустріч "великої двадцятки"щодо ситуації в Афганістані.

21 вересня від самого ранку глава США виступатиме на Генасамблеї. Тому й на Банковій вирішили, що Зеленський таки має летіти. Його програма ще не затверджена остаточно. У секретаріаті Організації мені підтвердили, що з ним точно зустрінеться Антоніу Гутерреш. І що виступ українського президента з Оонівської трибуни запланований на середу, 22 вересня.

Точно будуть ще й окремі двосторонні зустрічі - ООН надає для цього приміщення у своїй же штаб-квартирі, де все й відбуватиметься. І тут знову не обійшлося без чуток. З'явилися доволі дивні розмови що, мовляв, був варіант організувати саме у Нью-Йорку, в рамках Генасамблеї перші перемовини Зеленського із Путіним. Оскільки це вже виникло, довелося навіть таку інформацію перевіряти. І можу сказати - інформовані джерела стверджують, що "зустрічі не буде", "все це дуже далеко від реальності". Російську делегацію очолює Лавров, і контактів із нею у Нью-Йорку - не заплановано.

А от що точно відбудеться - так це саміт із протидії ковіду, який скликає президент США. Україна теж запрошена. Усе це станеться на полях Генасамблеї 22 вересня. Та дискусія буде віртуальною, щоб лідери країн самі не стали жертвами вірусу. І навколо цього - справжній бій.

Річ у тім, що до штаб-квартири Об'єднаних націй планували пропускати лише вакцинованих учасників. При чому лише тими препаратами, які схвалили у США. Ось що заявляла американський посол при ООН.

Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН:

Лідери мають бути відповідальними. Зокрема і за свої дії; пересвідчитися, що не ставлять під загрозу здоров'я ані жителів Нью-Йорку, ані учасників засідань в ООН. І що додому ковід не привезуть. Тому ми й закликаємо, аби всі країни дотримувалися процедури.

Але що тоді робити із тими, хто щепився російським "Спутніком"? Не пускати? Як варіант - вирішили просто під стінами ООН розкласти мобільні намети, де б усіх охочих безплатно імунізували препаратом "Джонсон і Джонсон". Але це теж не допомогло. Скандал був величезний. Зрештою організатори - здалися, і повідомили: жодних довідок не проситимуть, віритимуть членам делегацій на слово. Але тести на коронавірус робитимуть усім без винятку, навіть президентам.

А ще - максимально обмежать кількість журналістів на території й навіть делегації пускатимуть лише за формулою 13 (тобто президент - і три особи). Але ми, попри всі обмеження, таки будемо в центрі подій. І я зможу розповісти Вам про все, що бачитиму особисто.