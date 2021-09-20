2500 кілометрів на велосипеді: юнак проїхав шлях з Бельгії до України [ Редактировать ]
За 21 день із Бельгії до України велосипедом. У Тернополі фінішував Ярема Венгринович - бельгієць українського походження.
Навіщо 23-річний відчайдух здолав понад дві з половиною тисячі кілометрів і хто допомагав йому в цій мандрівці? Розкаже Христина Гашенко, вона зустрічала велосипедиста у Львові.
Бельгієць українського походження Ярема Венгринович 28 серпня стартував з бельгійського Льовена до українського Тернополя, де народився його батько.
А все для того, щоб зібрати кошти для дітей, які постраждали через війну на Донбасі. Перед стартом хлопець у соцмережах закликав небайдужих допомогти малечі, переказавши будь-яку суму благодійному фонду.
Ярема Венгринович, засновник благодійного проєкту "Road to Ukraine":
Боляче бачити, що Україна не може розвиватися через війну. До того ж, там ще є діти, які змушені були втікати зі своїх домівок і не можуть ходити до школи.
Двадцять один день мандрував велосипедом бельгієць - перетнув Нідерланди, Німеччину, Чехію, Словаччину, Польщу і нарешті дістався України. Остання зупинка перед фінішем - у Львові.
Христина Гашенко, кореспондентка:
На Ярему чекають тут, у центрі Львова, на площі Ринок. Незважаючи на холод і дощ, зустріти спортсмена прийшло чимало охочих. Тут рідні та друзі спортсмена.
Ліля Плахтій, тітка Яреми Венгриновича:
Це є гордість всієї нашої родини, що дитина вихована в такому патріотичному дусі, знає своє коріння і дійсно свою енергію скерував на таку добру справу.
Поруч батьки Яреми - Віталій та Орися. Благодійну акцію свого сина підтримували. І якщо батько лише телефоном, то мати автівкою супроводжувала його з Праги до Польщі.
Орися, мама Яреми Венгриновича:
Я собі не дозволяла ті темні думки знаєте, хоча я знаю, що може і то статися, але все було зорганізовано, щоб все було захищено максимально.
Сам Ярема каже: подолати 2500 кілометрів було нескладно, бо ретельно готувався до подорожі. Понад рік тренувався. Щоправда, дорогою дошкуляли сильні вітри, а ще вантажівки, які часто нехтують безпечною дистанцією.
Ярема Венгринович, засновник благодійного проєкту "Road to Ukraine":
Не було такого моменту, що я думав: ой, чому я це зробив? Абсолютно ні. Навпаки: я думав, чи це я би ще раз зробив - я би так само зробив, без питань.
Успішно фінішував Ярема в Тернополі. За період мандрівки хлопцеві вдалося зібрати до 10 тисяч євро, а також речі - майже на двадцять тисяч євро. Усе це передадуть новоствореному притулку для матерів із дітьми в Сєвєродонецьку.
Сергій Лукашов, директор благодійного фонду:
На пів року жінка там може поселитися і весь цей час наші фахові соціальні працівники будуть займатися її реабілітацією, через пів року вона виходить в самостійне життя, ми продовжуємо із нею працювати, а в притулок заселяється нова жінка і таким чином, на такому потоці багато дітей будуть врятовані від долі сироти.
На черзі в Яреми інший благодійний проєкт. Сподівається, йому вдасться привернути увагу суспільства до ще однієї суспільної проблеми.
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