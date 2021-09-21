Перемога є, а більшості немає. Це про позачергові парламентські вибори в Канаді. За результатами голосування, Джастін Трюдо залишає за собою крісло очільника уряду, однак здобути більшість у парламенті його Ліберальній партії так і не вдалося.

Перевибори ініціював сам Трюдо - з метою здобути ту саму більшість, адже для ухвалення важливих рішень його політична сила раніше мусила опиратися на опозицію. Схоже, змінювати тактику не доведеться.