П'ять тисяч щороку. Стільки людей в Україні потребують трансплантації органів. Більшість - змушені ставати в чергу для участі в державній програмі "Лікування за кордоном".

Та віднедавна дедалі більше пацієнтів отримують шанс на порятунок у себе вдома. Наша Марічка Мельник продовжить.

Я їсти виходить, не хотів. Почав я отікати, нас відправили на Київ, а там я вже нічого не пам'ятаю.

Сім років тому в Дмитра почались проблеми з нирками. Його життя залежало від процедур гемодіалізу. Прооперувати погодилась білоруська клініка, однак через пів року донорська нирка відмовила. Рятувати підлітка взялись у київському "Охматдиті".

Ольга, мама Дмитра:

Ми не опускали рук. Я бажаю кожному, щоб не опускали рук, надіялися. Я радію, що в нас в Україні почали робити трансплантацію, що є цей шанс спасати своїх дітей, тому що вони дуже хочуть жити.

Донором для Дмитра стала дівчина, яка померла внаслідок черепно-мозкової травми. Після констатації смерті - її батько підписав згоду на донорство органів.

Володимир Жовнір, генеральний директор Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит":

Дуже важко ухвалити рішення про смерть головного мозку в родича, якщо в людини немає прижиттєвої згоди стати посмертним донором. Дуже важко вирішитись на забір органа. Ну от законотворці не тільки зробили законні підстави для забору органа...

Сьогодні Дмитра вже виписують. Після операції минуло лише два тижні. Хлопець почувається добре і вже будує плани на майбутнє.

Хочу стрибнути з парашута. Круто це!

Від початку березня в "Охматдиті" провели 10 трансплантацій нирок дітям. З яких половина - від родинних донорів, а п'ять - від посмертних.

Олег Годік, хірург-трансплантолог Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит":

Шлях до 10 трансплантації був тернистий. Ми розпочали його наприкінці 2017 року. Наша команда ухвалила рішення, що спочатку ми будемо навчатися і навчалися в провідних країнах світу. Завдяки новому закону, який почав діяти із січня місяця цього року, нам вдалося розпочати цю програму органної трансплантації у дітей в "Охматдиті".

Тепер в українців з'явився шанс зробити довгоочікувану операцію, не виїжджаючи за кордон, у провідних вітчизняних лікарів і цілком безоплатно.