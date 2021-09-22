Генеральный директор OnePlus Пит Лау подтвердил, что флагманские телефоны компании будут объединены с компанией Oppo. При этом обе работают под единым крылом BBK Electronics.

Объединение позволит унифицировать и объединить коды прошивок OxygenOS на базе Android от OnePlus с ColorOS от Oppo. По словам главы OnePlus, две операционные системы на базе Android по-прежнему будут иметь свой собственный бренд и уникальные функции, но код, лежащий в их основе, будет одинаковым, и они будут разрабатываться единой командой.

Этот подход приведет к созданию операционной системы, которая будет "быстрой, плавной, чистой и легкой", как OxygenOS, а также "надежной" и "умной и многофункциональной", как ColorOS.

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OnePlus сообщает The Verge, что интеграция с Oppo была необходима, чтобы "поддерживать больше продуктов и работать более эффективно". Помимо интеграции операционных систем двух компаний, OnePlus также заявила, что будет интегрировать свой стандарт быстрой зарядки Warp Charge с SuperVOOC от Oppo.

OnePlus

Также Пит Лау немного огорчил поклонников бренда тем, что выпуск запланированного OnePlus 9T откладывается на 2022 год.

Это означает, что мы вряд ли увидим улучшенный OnePlus 9T после выпуска OnePlus 9 в этом году. Ранее производитель в конце каждого года радовал фанатов выпуском нового устройства.

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"В этом году мы не будем запускать продукт серии T", - заявил Лау в интервью The Verge.

Это будет первый год без устройства серии T с тех пор, как OnePlus утвердила график выпуска OnePlus 3T в 2016 году. С тех пор OnePlus стабильно выпускала новый телефон серии T во второй половине каждого года, кульминацией которого являлся прошлогодний OnePlus 8T.

На прошлой неделе Bloomberg сообщили, что слияние Oppo с OnePlus приводит сокращению штата до 20% в некоторых командах по разработке программного обеспечения и устройств. Сообщается, что сокращения являются результатом слишком быстрого расширения Oppo в последние годы, а также агрессивного продвижения на новых рынках и категорий продуктов, которые не окупились.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее OnePlus выпустили смартфон с экраном 90 Гц и самой быстрой в мире памятью. Также ранее мы составляли рейтинг ТОП-10 самых мощных смартфонов 2021 года.