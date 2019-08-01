OnePlus 7 Pro с экраном 90 Гц и самой быстрой в мире памятью [ Редактировать ]
"Новый ориентир" - с таким девизом представили OnePlus 7 Pro, значит ли это, что все флагманы теперь должны соответствовать ему?
"Новый ориентир" - с таким девизом представили OnePlus 7 Pro, значит ли это, что все флагманы теперь должны соответствовать ему? Смартфон действительно отличается на фоне остальных: дисплей обновляется с частотой 90 Гц, нет "дырки" или "челки" в экране, зато есть выдвижная панель и скоростная память UFS 3.0. Казалось бы, OnePlus 7 Pro идеален со всех сторон, но не торопитесь покупать его, ведь недостатки тоже есть. О плюсах и минусах смартфона расскажет интернет-магазин "Стилус".
Матрица Fluid AMOLED и частота обновления 90 Гц
6,7-дюймовый экран смартфона получил матрицу под названием Fluid AMOLED. Это все тот же AMOLED, но немного улучшенный китайцами. Экран отличается от того, что установлен в OnePlus 6T, разница заметна сразу - картинка детализированнее, текст четче, а все потому, что у 7 Pro разрешение 3120 × 1440 точек, а у 6T - FullHD+.
Главной особенностью смартфона стал экран с частотой обновления 90 Гц (в других смартфонах - 60 Гц). Еще 90 Гц есть в игровом смартфоне ASUS ROG Phone, а в Razer Phone целых 120 Гц. Но давайте не забывать о том, что OnePlus 7 Pro рассчитан на всех пользователей, а не только на фанатов мобильного гейминга, как ASUS и Razer.
Разница с обычным смартфоном заметна сразу - после OnePlus 7 Pro остальные телефоны будто подвисают, воспроизводят контент с задержкой. В общем, вы на 100% будете довольны анимацией. Дисплей OnePlus 7 Pro называют одним из лучших, он на уровне Samsung Galaxy S10, и в нем тоже есть поддержка HDR10+.
Камера лучше, чем в iPhone XS Max
В рейтинге DxoMark смартфон OnePlus 7 Pro занимает третье место, уступая лишь Huawei P30 Pro и Galaxy S10 в качестве фото. Характеристики камеры:
- Основной сенсор от Sony IMX586 на 48 Мп.
- Широкоугольный сенсор на 16 Мп, f/2.2.
- Сенсор с 3-кратным оптическим зумом на 8 Мп.
Днем смартфон фотографирует великолепно - снимок четкий, детализированный, не засвеченный. При ухудшении освещения не хватает резкости, зато технология шумоподавления срабатывает отлично.
Выдвижная 16-мегапиксельная селфи-камера такая же, как и в OnePlus 6T.
Звук
Звучит смартфон лучше, чем можно ожидать от самого крутого флагмана. Впервые телефон OnePlus получил стереодинамики, а при прослушивании музыки в наушниках есть поддержка aptX HD и кодеков LDAC.
Самый быстрый флагман на Snapdragon 855
Кроме мощного Snapdragon 855, внутри OnePlus 7 Pro установлен скоростной флеш-накопитель UFS 3.0, в то время как в других смартфонах стоит UFS 2.1. Скорость чтения и записи в 2 раза быстрее, программы запускаются моментально, ждать не приходится. UFS 3.0 есть только в Samsung Galaxy Fold, но он все еще не поступил в продажу. Да и ценник у него 2 000$, так что OnePLus 7 Pro выигрывает по всем параметрам.
Есть ли минусы у OnePLus 7 Pro?
Несмотря на всю крутость смартфона, производители лишили его:
- защиты от воды;
- беспроводной зарядки;
- стандартного 3,5 мм разъема.
И в комплекте даже нет переходника с мини-джека на USB-C для наушников, напоминает одну жадную "яблочную" корпорацию. Зато в комплекте есть адаптер питания мощностью 30 Вт, который заряжает аккумулятор 4 000 мАч за час. И, кстати, смартфон "проживет" без зарядки дольше, если уменьшить разрешение экрана до FullHD в настройках и частоту обновления до 60 Гц.
Итог
Несмотря на незначительные минусы, OnePlus 7 Pro достойный смартфон за свою цену. Его инновационные характеристики перекрывают даже отсутствие беспроводной зарядки, хотя защиты от воды действительно не хватает. Если вам понравился флагман, можете заказать его на stylus.ua.
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