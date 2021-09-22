Президент Украины Владимир Зеленский официально отреагировал на покушение на своего помощника Сергей Шефира. По его словам, ответ будет сильным.

"Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит? Скажу откровенно, не знаю, пока еще. Какие это силы, внутренние или внешние? Но силами не считаю их, потому что передавать привет мне выстрелами из леса по автомобилю моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным", - заявил президент.

Он также заявил, что этот инцидент не повлияет на курс его политики.

Напомним, 22 сентября было совершено покушение на первого помощника президента Украины - Сергея Шефира. В деле о покушении на Сергея Шефира рассматриваются несколько версий. Но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.