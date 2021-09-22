"Выборы" в Крыму также не признали Турция, Украина и Грузия Источник: РИА Новости

Германия считает нелегитимными проведенные в оккупированном Россией Крыму выборы в Государственную думу. Об этом заявила 22 сентября на брифинге представитель Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Чиновница напомнила, что Берлин считает оккупацию Россией Крыма нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Из этого следует то, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в Крыму.

Деммер также назвала нарушением международного права предоставление возможности проголосовать на выборах в Думу жителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в России проходили выборы различных уровней. Россияне избирали депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты законодательных собраний) и 39 региональных парламентов. Также в эти дни проходили муниципальные выборы.

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В голосовании приняли участие 51,68 % избирателей. В Госдуму проходят пять партий:

КПРФ - 22%;,

ЛДПР - 8,5%;

Справедливая Россия - За правду" - 7%;

"Новые люди" - 6,5%.

По данным российского ЦИК, в оккупированном Крыму и в Севастополе победу одержала провластная партия "Единая Россия", набравшая 63,33% и 48,26% голосов соответственно. Ее кандидаты победили во всех одномандатных избирательных округах. На одном из участков в Симферополе итоги выборов были отменены.

Напомним, что ранее о непризнании выборов в оккупированном Крыму, кроме Украины, заявили Турция и Грузия. В Тбилиси отказались также признавать итоги голосования на территории оккупированной Абхазии и Южной Осетии.