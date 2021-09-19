В России завершились выборы, сообщает Центризбирком РФ. В самом западном регионе страны - Калининградской области - закрылись избирательные участки на выборах в Госдуму и региональное законодательное собрание. Голосование, которое длилось три дня, официально подошло к концу на территории страны в 21:00 по киевскому времени.

Голосование все еще продолжается в российских посольствах и представительствах за рубежом.

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы различных уровней. Россиянам предстояло избрать депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты законодательых собраний) и 39 региональных парламентов. Также в эти дни проходили муниципальные выборы.

Избирательные участки работали три дня с 8:00 до 20:00 по местному времени. Основной день голосования проходил 19 сентября.

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 8,94% итоговых протоколов набирает 38,57% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщает ЦИК России.

Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ - 25,17%, ЛДПР - 9,6% и "Новые люди" - 7,9%. Таким образом в Госдуму проходят четыре партии.

Напомним, что Украина готовит новые санкции против России. На этот раз за строительство Керченского моста и разрушение парков в оккупированном Севастополе.