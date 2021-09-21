Турция считает нелегитимными проведенные в оккупированном Россией Крыму выборы в Государственную думу. Об этом заявило Министерство иностранных дел Турции.

Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции.

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы различных уровней. Россиянам предстояло избрать депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты законодательных собраний) и 39 региональных парламентов. Также в эти дни проходили муниципальные выборы.

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В голосовании приняли участие 51,68 % избирателей. В Госдуму проходят пять партий:

"Единая Россия" - 44%.

КПРФ - 22%;,

ЛДПР - 8,5%;

Справедливая Россия - За правду" - 7%;

"Новые люди" - 6,5%.

Напомним, что Турция не примет привитых российскими вакцинами без ПЦР-теста. Из четырех российских вакцин в Турецкой республике одобрен только "Спутник V". Те, кто сделал прививку другой российской вакциной - "Спутник Лайт", "КовиВак", "ЭпиВакКорона" - должны предъявить отрицательный ПЦР-тест или результат теста на антиген.