Турция не признает российские выборы в Крыму [ Редактировать ]
Источник: ЦИК РФ
Турция считает нелегитимными проведенные в оккупированном Россией Крыму выборы в Государственную думу. Об этом заявило Министерство иностранных дел Турции.
Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции.
С 17 по 19 сентября в России проходили выборы различных уровней. Россиянам предстояло избрать депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты законодательных собраний) и 39 региональных парламентов. Также в эти дни проходили муниципальные выборы.
В голосовании приняли участие 51,68 % избирателей. В Госдуму проходят пять партий:
- "Единая Россия" - 44%.
- КПРФ - 22%;,
- ЛДПР - 8,5%;
- Справедливая Россия - За правду" - 7%;
- "Новые люди" - 6,5%.
Напомним, что Турция не примет привитых российскими вакцинами без ПЦР-теста. Из четырех российских вакцин в Турецкой республике одобрен только "Спутник V". Те, кто сделал прививку другой российской вакциной - "Спутник Лайт", "КовиВак", "ЭпиВакКорона" - должны предъявить отрицательный ПЦР-тест или результат теста на антиген.
по теме
С 17 по 19 сентября в России проходили выборы различных уровней. Россиянам предстояло избрать депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты закаонодательых собраний) и 39 региональных парламентов
Активність громадян - 47 відсотків. Такі дані ЦВК на 10-ту ранку, після підрахунку 85% бюлетенів.
В офіційного Києва є серйозні претензії до Москви. А саме - щодо виборів депутатів у анексованому Криму. А також щодо голосування жителів Донбасу.
Цього разу, окрім анексованого Криму, до так званого "волевиявлення" примусово залучили жителів окупованого Донбасу.
Владимир Зеленский готов лично встретиться с Владимиром Путиным в любое время, в любом месте, но на нейтральной территории - не в Украине, и не в Роосии. Единственное условие украинского лидера - Киев и Москва будут обсуждать вопрос всех оккупированных территорий - и Крыма, и Донбасса