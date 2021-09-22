Сколько раз угрожали Зеленскому [ Редактировать ]
В среду, 22 сентября, в СБУ заявили о том, что с 2019 года правоохранители получили 22 сообщения с угрозами президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили пресс-службе ведомства.
Еще три сообщения с угрозами за этот период были в адрес министру внутренних дел.
Отмечается, что была установлена причастность 16 человек к анонимным сообщениям такого характера.
В ведомстве напомнили, что такие действия могут быть квалифицированы по статьям 112 и 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание - пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, 22 сентября было совершено покушение на первого помощника президента Украины - Сергея Шефира. В деле о покушении на Сергея Шефира рассматриваются несколько версий. Но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.
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