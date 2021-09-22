В среду, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский назвал свою версию покушения на помощника Сергея Шефира. Так, он связал это событие с изменениями в государстве. Об этом сообщает телеканал "Дом".

С 2014 года таких шагов в отношении окружения президента не было. То есть, это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, то, что мы хотим делать, и даже то, что еще не удалось. То есть это направление - оно было выбрано правильно.

К этому нападению, по его мнению, вероятно, могут быть причастны группы, которые ранее контролировали процессы в Украине.

Это говорит о том, что если раньше все контролировалось разными группами, то сегодня из рук это идет. Поэтому, я считаю это одной из вероятных версий произошедшего.

Напомним, 22 сентября было совершено покушение на первого помощника президента Украины - Сергея Шефира. В деле о покушении на Сергея Шефира рассматриваются несколько версий. Но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.

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