"Это вызов Зеленскому": Ермак высказался о покушении на Шефира [ Редактировать ]
В среду, 22 сентября, руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал покушение на жизнь первого замглавы страны Сергея Шефира. Об этом сообщается на Facebook-странице главы Офиса президента Андрея Ермака.
Он назвал это вызовом президенту и его команде.
Покушение на Сергея Шефира - это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе.
Ермак призвал Национальную полицию Украины принять все необходимые меры, чтобы расследовать дело и задержать нападавшего.
Преступник должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками.
Напомним, 22 сентября было совершено покушение на первого помощника президента Украины - Сергея Шефира. В деле о покушении на Сергея Шефира рассматриваются несколько версий. Но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.
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