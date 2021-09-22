В среду, 22 сентября, руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал покушение на жизнь первого замглавы страны Сергея Шефира. Об этом сообщается на Facebook-странице главы Офиса президента Андрея Ермака.

Он назвал это вызовом президенту и его команде.

Покушение на Сергея Шефира - это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе.

Ермак призвал Национальную полицию Украины принять все необходимые меры, чтобы расследовать дело и задержать нападавшего.

Преступник должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками.

Напомним, 22 сентября было совершено покушение на первого помощника президента Украины - Сергея Шефира. В деле о покушении на Сергея Шефира рассматриваются несколько версий. Но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.

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