Голливудский актер Брюс Уиллис исполнит одну из главных ролей в новом боевике платформы Tubi по мотивам комиксов Гранта Честейна "Corrective Measures" ("Исправительные меры"). Об этом сообщает издание Collider.

События в фильме развернутся вокруг заключенных самой опасной тюрьмы строгого режима в мире под названием Убермакс. В ней с помощью электрошоковых ошейников и усыпляющих препаратов удерживают жестоких и кровожадных монстров, киборгов и суперзлодеев. Самый известный среди заключенных - гений по имени Юлиус "Лоб" Лэб (Уиллис).

Тюрьма для суперзлодеев погружается в хаос с прибытием Пэйбека (Дэн Пейн, "Хранители"), кровожадного линчевателя, ненавидящего полицейских, и Диего Диаса (Бреннан Мехиа, "Могучие рейнджеры"), простого водителя, которого посадили по сфабрикованному приговору.

Режиссером, сценаристом и продюсером нового боевика будет Шон Патрика О’Рейли, известный по работе над мультфильмом "Говард и Замерзшее королевство" (2016). Для О’Рейли "Исправительные меры" станут первым полнометражным художественным фильмом.

Премьера " Корректирующих мер" состоится на сервисе Tubi весной 2022 года.

Ранее "Подробности" писали о том, что Брюс Уиллис устал от боевиков.