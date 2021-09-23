В Кривом роге торжественно дали старт образовательному проекту "Новая фабрика", который стал результат объединения усилий государственных вузов "АрселорМиттал", информирует Depo.



"Новая фабрика" является беспрецедентным для Украины проектом дуальной образования. 20 мая этого года были представлены первые результаты проекта, а сегодня мы уже убеждаемся в его эффективности. Это пример развития инженерного, высокотехнологичного образования. И пример для всех остальных предприятий и инвесторов, как развивать профессиональные навыки своих работников», - сказал министр образования Сергей Шкарлет, который сегодня посещал Кривой Рог.



В этом году участниками инновационной учебной программы стали 300 первокурсников - будущих горняков и металлургов.



По условиям проекта, его участники, заканчивая 11 класс, учатся в университетах бесплатно.



"Это люди, которые будут работать с технологиями, сейчас создаются в лабораториях. Выпускники "Новой фабрики" должны быть среди лидеров мировой металлургической отрасли, руководителями крупнейших международных компаний, мировыми авторитетами в горно-металлургической деле", - считает Шкарлет.



Заявлено, что участники программы получат международную стажировку, стипендии, гарантированное трудоустройство и конкурентную заработную плату.



На мероприятии присутствовали руководители ряда технических вузов Украины, в том числе, ректор Национального авиационного университета Максим Луцкий.



Непосредственные участники проекта - Криворожский национальный университет и Государственный университет экономики и технологий.



В МОН считают, что "Новая фабрика" должна стать примером для других технических вузов и представителей профильного крупного бизнеса.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский накануне подписал Указ о приоритетных мероприятиях касательно развития профтехобразования. Благодаря документу, как сказал министр Шкарлет, отрасль получила "новое дыхание".