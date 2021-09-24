Світові модні дома відмовляються від використання хутра [ Редактировать ]
Модний дім "Сен Лоран" відмовився від використання хутра. З наступного року дизайнери не братимуть цей матеріал для створення колекцій. Тенденцію підтримав і виробник дизайнерського одягу для чоловіків "Бріоні".
Моду на ековбрання просувають зоозахисники. Вони регулярно проводять акції біля дорогих бутиків. Про відмову від хутра ще раніше заявили Chanel, Versace, Valentino, Prada та ще з десяток світових брендів.
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