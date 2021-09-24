Усик - Джошуа: Кличко высказался о предстоящем бое [ Редактировать ]
В субботу, 25 сентября, в Лондоне (Великобритания) пройдет важный поединок в супертяжелом весе, в котором лицом к лицу столкнуться украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) и чемпион мира по WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Спортсмены будут бороться за титулы.
Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко признался, что очень ждет этого поединка. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Захватывающий матч - бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком. С нетерпением жду войны чемпионов. Это очень волнительно.
Бой между британцем и украинцем пройдет на стадионе Тоттенхэм Хотспур, а работать в ринге будет рефери из Великобритании.
Ранее стало известно, сколько Усик получит за бой с Джошуа. Также "Подробности" писали о том, что Усик начнет выпускать собственные NFT-токены.
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