Гарантированный гонорар Александра Усика за бой с британцем Энтони Джошуа, который состоится 25 сентября в Лондоне, составит 3 млн фунтов (109 млн грн). Об этом сообщает Total Sport.

При этом украинец может дополнительно получить 1-2 млн фунтов стерлингов, если будет продано запланированное количество платных трансляций (PPV) боя с Джошуа.

По данным издания Sporting Free, Усик гарантированно получит за участие в поединке $3 млн, при этом в зависимости от продажи платных трансляций поединка гонорар украинца может составить $15 млн.

Энтони Джошуа получит в разы больше: $10 млн гарантированно и $50 млн - при выполнении нормы продаж платных трансляций боя.

Раньше промоутер Александра Усика Александр Красюк заявлял, что у его боксера нет фиксированного гонорара за бой с Джошуа, а выручку за поединок они поделят с британцами в соотношении 80% на 20% в пользу Энтони.

Напомним, что 31-летний Энтони Джошуа владеет чемпионскими титулами в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). За свою профессиональную карьеру он провел 25 боев, из которых в 24 одержал победу (22 - нокаутом), 1 проиграл (в 2019-м - мексиканцу Энди Руису).

Александр Усик - олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг), абсолютный чемпион мира в первой тяжелой весовой категориях. Александр перебрался в тяжелую весовую категорию (свыше 91 кг), где пока провел только один бой - выиграл по очкам Дерека Чисору. На профессиональном ринге Усик провел 18 боев и во всех одержал победу (13 - нокаутом).

Ранее "Подробности" писали о том, что Усик начнет выпускать собственные NFT-токены.