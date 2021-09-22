Стало известно, сколько Усик получит за бой с Джошуа [ Редактировать ]
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Гарантированный гонорар Александра Усика за бой с британцем Энтони Джошуа, который состоится 25 сентября в Лондоне, составит 3 млн фунтов (109 млн грн). Об этом сообщает Total Sport.
При этом украинец может дополнительно получить 1-2 млн фунтов стерлингов, если будет продано запланированное количество платных трансляций (PPV) боя с Джошуа.
По данным издания Sporting Free, Усик гарантированно получит за участие в поединке $3 млн, при этом в зависимости от продажи платных трансляций поединка гонорар украинца может составить $15 млн.
Энтони Джошуа получит в разы больше: $10 млн гарантированно и $50 млн - при выполнении нормы продаж платных трансляций боя.
Раньше промоутер Александра Усика Александр Красюк заявлял, что у его боксера нет фиксированного гонорара за бой с Джошуа, а выручку за поединок они поделят с британцами в соотношении 80% на 20% в пользу Энтони.
Напомним, что 31-летний Энтони Джошуа владеет чемпионскими титулами в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). За свою профессиональную карьеру он провел 25 боев, из которых в 24 одержал победу (22 - нокаутом), 1 проиграл (в 2019-м - мексиканцу Энди Руису).
Александр Усик - олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг), абсолютный чемпион мира в первой тяжелой весовой категориях. Александр перебрался в тяжелую весовую категорию (свыше 91 кг), где пока провел только один бой - выиграл по очкам Дерека Чисору. На профессиональном ринге Усик провел 18 боев и во всех одержал победу (13 - нокаутом).
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