За півстоліття його переписували майже 170 разів. Не раз намагались скасувати, говорили, що він недосконалий, застарілий. Але альтернативи йому не було.

Проте цього тижня Рада вирішила кардинально взятись за Трудовий кодекс. І переробити його за зразком Німеччини. Та щойно депутати проголосували за перші зміни - профспілки негайно почали били на сполох.

Кажуть, трудові нововведення можуть спровокувати хвилю незаконних звільнень. Адже, відтепер вказати на двері можна буде будь-якому робітнику. При чому без пояснень. Планують ввести і жорстку систему штрафів, наприклад, за розголошення комерційної таємниці.

Та найбільше нововведення вдарять по відпустках. Чи дійсно, замість літніх канікул на добровільно-примусовий відпочинок відправлятимуть в такі непопулярні місяці як, наприклад, листопад чи лютий? І в яких випадках відпустка може просто згоріти? В трудовому ноу-хау розбиралась наша Ірина Баглай.

В'ячеслав Федоренко працював на залізниці із 17 років. Спершу ремонтував локомотиви, потім став машиністом Криворізького локомотивного депо.

В'ячеслав Федоренко, колишній працівник СП "Криворізьке локомотивне депо":

У нас самий новий локомотив серії ВЛ-8. Це 1963 року він вийшов з конвеєру. А так переважна більшість локомотивів 50-х років.

За майже 20 років роботи - жодної скарги від керівництва. Але, зізнається, кожен рейс електровоза був як рулетка і міг скінчитися трагедією. Про те, що старі локомотиви в жахливому технічному стані, В'ячеслав неодноразово говорив керівництву, оформляв відповідні документи. Але замість подяки за вчасний сигнал про небезпеку отримав...

В'ячеслав Федоренко, колишній працівник СП "Криворізьке локомотивне депо":

Мені оголошено три догани на сьогоднішній день і четверте дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення. Я на сьогоднішній день звільнений.

Догани, за версією керівництва, за невиконання своїх обов'язків без поважних причин. Фактично ж, пояснює В'ячеслав, він відмовлявся приймати несправний локомотив. Тож чоловік вирішив боротися. Хоч і не має юридичної освіти, самотужки складає позови до суду.

В'ячеслав Федоренко, колишній працівник СП "Криворізьке локомотивне депо":

Одна позовна заява десь сягає 300 сторінок з додатками, щоб ви розуміли, який обсяг.

Залізничнику вже вдалося скасувати дві догани. На розгляді третя, як і саме звільнення.

Але зовсім скоро боротьба за чесне ім'я та робота може ускладнитися. "Легко сходитись і легко розходитись" - під таким гаслом урядовці вирішили переглянути півcторічний Трудовий кодекс. Змінювати архаїчні норми почали порціями.

Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи:

Зараз близько десяти законопроектів, які вносять зміни.

Одні з перших новацій нардепи вже проголосували цього тижня. І хоча поправки пройшли лише перше читання, хмари невдоволення вже почали згущуватись над Радою.

Якщо зміни остаточно ухвалять, українців почнуть по-новому приймати і звільняти з роботи. Найперше, договір між роботодавцем і робітником пропонують підписувати максимум на 5 років.

Ірина Баглай, кореспондентка:

Та більший інтерес викликає не так чітко визначений строк, як зміст договору. За новими правилами, документ укладатимуть з кожним працівником індивідуально. Тобто умови, права та обов'язки в кожного будуть свої.

Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи:

Ми по суті зближуємо працівника і роботодавця, щоб вони могли про більшість умов домовлятись самостійно.

Ірина Баглай, кореспондентка:

Приміром, о котрій приходити на робоче місце чи не приходити взагалі і працювати дистанційно, вирішуватимуть лише дві людини - роботодавець і кандидат. Нині це питання контролюють профспілки. Так само визначатимуть і вихідні. Окрім неділі, другий день - за бажанням працівника і за згоди роботодавця. Найцікавіше - відпустка. Відпочивати доведеться із року в рік у повному обсязі.

Якщо ж не встигли - відпустка не буде накопичуватись, а просто згорить.

Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи:

Якщо людина не відпочиває, а накопичує, то, відповідно, у неї втрачається продуктивність.

Обов'язковий графік відпусток також покладуть на стіл переговорів. І ось тут, застерігають експерти, начальник може замість літнього місяця запропонувати холодний листопад. Або ж…

Павло Розенко, міністр соціальної політики та праці:

Роботодавець може у зв'язку із робочою необхідністю взагалі не дати відпустки, а з іншого боку, не дають компенсації.

Ще одне можливе ноу-хау - матеріальна відповідальність. Пошкодив майно, завдав збитків компанії, у тому числі розголосом комерційної таємниці, - заплати. Причому в повному обсязі. Щоправда, лише за умови, що роботодавець доведе провину працівника.

Олександр Шубін, заступник голови Федерації профспілок України:

Повна матеріальна відповідальність у розмірі середньомісячної зарплати, а як бути працівникові, якщо роботодавець заборгував працівникові зарплату. Фаактично працівник може попасти в кабалу.

Ну і врешті - трудовим договором можна буде спростити й сам момент прощання. Нині процедура звільнення неабияк ускладнює життя роботодавцеві і змушує складати акти, протоколи, шукати докази.

Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи:

Цим проектом передбачена проста норма, яка на нашу незалежну думку, оптимальна як для роботодавця, так і для працівника. Якщо працівник ну взагалі не спрацювався з колективом, не задовільняє, то роботодавець може йому запропонувати звільнитись зараз і виплатити наперед три мінімальні зарплати.

Павло Розенко, міністр соціальної політики та праці:

Фактично це означає безкарність роботодавця, який може в будь-який час за порушення якихось віртуальних або неіснуючих порушень працівника просто викинути людину на вулицю і обмежити права працівника.

І захисники, і критики новацій кивають на Захід. Мовляв, ось де законодавство і сучасне, і збалансоване.

Наприклад, у Німеччині. У трудовому контракті німці прописують гнучкий графік роботи, але не більше ніж 8 годин на день (сумарно 40 годин на тиждень), відпустку, розмір зарплати, обов'язки, права. Строковий контракт роботодавець може не продовжити, але має письмово аргументувати причину. Безстроковий розірвати майже неможливо. Адже начальник обов'язково має дати працівникові, до якого є претензії, час на виправлення.

Наступний приклад – Бельгія, взірець трудового соціалізму. Тут правила на боці працівника, і звільняти його роботодавцеві занадто дорого. Така собі шпаринка - компанії-посередники, які підписують тимчасові контракти на тиждень, а часом навіть просто на день, і які постійно продовжуються. І про жодну впевненість у завтрашньому дні не йдеться. Як і про відпустки.

Але на такі умови погоджуються зазвичай тільки молоді спеціалісти. Якщо ж ти у штаті, то в разі звільнення тебе мають заздалегідь попередити. Працюєш до 3-х місяців - за 2 тижні, рік - за 7 тижнів, 3 і більше років - за 3 місяці, 20 років - за рік і 2 місяці. Насправді ж ніхто не чекає стільки часу - роботодавець просто виплачує зарплату за весь цей період, і людина йде хоч одразу.

У Сполучених Штатах найзахищеніші ті, хто працює на державу. Тут, якщо є бажання, можеш працювати хоч до пенсії. Для решти ж, працівників комерційних структур, не дивина, коли приходиш вранці в офіс, а тобі кажуть: пакуй речі й на вихід. Хоча й сам працівник може звільнитись так само легко - день в день. Держава не втручається ані в оплату понаднормових годин, ані в умови праці.

Проте мінімальна зарплата зафіксована - не менше ніж 8 доларів за годину, мінімальна відпустка - 10 днів. Ці пункти - на контролі в держави, і потенційний штраф за порушення - мільйони доларів. І ще одна спільна риса західних країн - потужні профспілки. В Україні ж, із введенням нових правил роботи, саме останні фактично втратять частину повноважень.

Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи:

За ринкової економіки сенс, щоб профспілки погоджували трудовий графік, зміни умови розірвання трудового графіка чи розірвання, якщо працівник цього хоче. Роль профспілок, на нашу експертну думку, вважається зайвою.

Ні, їх не ліквідують. Але усунуть від погодження змін умов праці або ж звільнення працівника. А відстоювати свої права в суді робітникам доведеться самотужки. Пам'ятаєте стоси документів, про які нам говорив В'ячеслав на початку сюжету?

Одна позовна заява десь сягає 300 сторінок з додатками. Тепер це може лягти виключно на плечі робітників. За словами В'ячеслава, за нових змін роботодавець отримає абсолютну свободу.

В'ячеслав Федоренко, колишній працівник СП "Криворізьке локомотивне депо":

Трудовий кодекс захищає від незаконного звільнення і передбачена компенсація у вигляді середнього заробітку у разі незаконного звільнення. Це все прописано, це все є.

І змінювати ці норми, на думку В'ячеслава, не потрібно. Утім, найцікавіше попереду. За тиждень депутати розглядатимуть нову порцію змін. І там уже йтиметься про звільнення без пояснень