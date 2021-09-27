Любые сделки на бирже, включая инвестиции и трейдинг - это операции с высокой долей риска. Поэтому перед тем, как вложить деньги в какое-то направление, рекомендуется взвесить все за и против, не рискуя суммами, потеря которых может навредить вашему бюджету. Не менее важно не добавлять риска, сотрудничая с неподходящими, непроверенными и непонятными посредниками, в роли которых выступают биржевые брокеры.

Зачем вообще нужен брокер? Это посредник, который предоставляет вам инструменты для операций на бирже, предоставляет вам актуальные сигналы, вводит и выводит ваши депозиты, а также берет за свои услуги комиссию.

Объективные факторы

Отзывы и мнения других трейдеров важны, но не стоит упускать из виду и объективные факторы. Например, юридические моменты - где находится брокер, контролирует ли кто-то его деятельность, где он хранит свои деньги, не находятся ли они в недоступных для закона офшорах.

Приоритетный критерий - гарантия того, что брокер не заинтересован в ваших денежных потерях, что он действительно предоставляет данные с биржи, без задержек и манипуляций, что он выплачивает средства без "заморозки" и не отменяет успешные сделки брокера в своих интересах.

Разумеется, безопаснее сотрудничать с компаниями, которые имеют аккредитацию и лицензию на биржевые операции в вашей стране, контролируются финансовым регулятором и работают в правовом поле местного законодательства. Если вы работаете с зарубежной компанией, то выв любой конфликтной ситуации вы будете юридически беззащитными.

Далее стоит внимательно изучить условия сотрудничества - условия ввода и вывода средств, имеющиеся в наличии инструменты для операций с активами, перечень активов, с которыми брокер реально может работать, размер комиссий и спредов, соглашение о рисках, права и обязанности сторон и так далее.

Отзывы и рейтинги

Не стоит считать отзывы и рейтинги максимально объективным критерием для выбора лучшей фирмы, так как они могут быть и рекламными, и субъективными. Тем не менее, если почитать о робофорекс отзывы или десяток мнений о каком-то другом игроке рынка, у вас сложится общее впечатление о том, заслуживает ли выбранная компания доверия.

Кроме того, всегда проверяйте наличие отрытых претензий и споров клиентов с выбранным брокером, как и наличие последнего в черных списках независимых ресурсов. Это может уберечь вас и ваши деньги от сотрудничества с недобросовестными или откровенно мошенническими брокерами-кухнями и псевдоброкерами-однодневками.