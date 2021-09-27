Уже 29-30 сентября погода в Украине существенно изменится, в стране похолодает. Синоптики предупредили о заморозках в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы. Об этом сообщает пресс-служба "УкрГидрометцентра".

Так, в Украину идет антициклон с северных широт, в течение недели он будет усиливаться, его центр сместится к Левобережью Украины.

Атмосферное давление в большинстве областей будет расти, а на небе будет становиться все меньше облаков.

29-30 сентября ожидаются заморозки 0-5 градусов в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы, в северо-восточных областях местами и в воздухе.

В ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков, только завтра в северо-восточных областях и Карпатах днем небольшой дождь. Температура ночью +2+8 тепла, на побережье морей до +12.

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

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