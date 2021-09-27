В Министерстве цифровой трансформации Украины пояснили, кто из иностранцев в будущем сможет получить сертификат о вакцинации в "Дие". Сейчас идет работа над новым обновлением приложения.

Об этом сообщил директор директората развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

По словам Мстислава Баника, в будущем иностранцы смогут получить сертификат о вакцинации в "Дие" в случае наличия вида на жительство. Сегодня проводятся работы над расширением возможностей приложения.

"Если есть вид на жительство, то сейчас в процессе идет разработка. Будет возможность создать COVID-сертификат, которые имеют вид на жительство, в "Дии"", - отметил Баник.

Читайте также, в мобильном приложении "Дия" стали доступны "желтые" коронавирусные сертификаты. Получить его могут те, кто прошел вакцинацию первой дозой от коронавируса, "желтый" COVID-сертификат будет действовать 120 дней или до получения второй дозы прививки.