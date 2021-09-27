В приложении "Дия" ввели новую функцию в виде оформления договора купли-продажи автомобиля в режиме онлайн. Она заработает в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

Такое нововведение было предусмотрено постановлением Кабмина "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины".

В ближайшее время автовладельцы смогут заключать договор купли-продажи онлайн. Данное нововведение предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 22 сентября № 1007 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины.

Отмечается, что услуга будет доступна для граждан в электронном кабинете водителя и на Едином государственном веб-портале электронных услуг "Дия". Известно, что как покупатель, так и продавец будут во время авторизации заполнять договор в электронном виде, после чего он автоматически передастся в сервисный центр МВД. Известно, что новая функция будет воплощена в жизнь в течение полугода.

Читайте также, в мобильном приложении "Дия" стали доступны "желтые" коронавирусные сертификаты. Получить его могут те, кто прошел вакцинацию первой дозой от коронавируса, "желтый" COVID-сертификат будет действовать 120 дней или до получения второй дозы прививки.

Кроме того, Министерство цифровой трансформации Украины ввело новый способ авторизации в приложении "Дия". Для этого необходимо иметь биометрический загранпаспорт, у пользователя пока нет ID-карты, или же его банк еще не подключен к BankID, достаточно применить загранпаспорт, чтобы успешно пройти авторизацию.

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