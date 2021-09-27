Як пересадити автомобілістів із комфортних машин на велосипеди чи громадський транспорт?

А тим часом у Києві маємо найвищий рівень забруднення повітря. За даними популярних сервісів, усе це через шкідливі викиди транспорту. Для людей така тенденція обертається лише хворобами, кажуть лікарі. Серед них - алергії, проблеми з серцем та онкологія.

Як розірвати це замкнене коло й чи готові наші водії відмовитися від своїх автівок і пересісти на електротранспорт? - дізнавалася Оксана Мурашова.

Андрій - водій досвідчений. Без машини, як і мільйони автомобілістів, свого життя не уявляє.

Андрій Ценєв, водій:

- Скільки років за кермом?- 15 років.

На роботу, у справах або в крамницю - тільки за кермом. Хоч і в заторах доводиться постояти, та комфорт передусім. Але я пропоную Андрію експеримент: на день від автомобіля відмовитися. І себе випробувати, і екології допомогти:

Йдемо з Андрієм на зупинку громадського транспорту. Відчуття для нашого героя вже давно забуте. Тож розповідаю і про те, скільки зараз коштує проїзд, і про те, що тепер у транспорті діджиталізація і квитків нема.

Аби бути еко-послідовними, обираємо не автобус чи маршрутку, а електротранспорт - трамвай. Заходимо.

Андрій Ценєв, водій:

Ну трамвай..как остался в далекие советские времена, так и остался. То есть никаких новых ощущений хороших нет для меня.

Як пересадити автомобілістів із комфортних машин на велосипеди чи громадський транспорт? Це завдання, над яким сушить голову влада майже всіх європейських міст. Розвивають мережу велосипедних доріжок. І так комфортні автобуси чи трамваї роблять ще зручнішими. А також обкладають власників машин додатковими податками. Все заради екології.

Оксана Мурашова, кореспондентка:

Автомобіль - не розкіш? А якщо перерахувати на людське здоров'я? Тільки одна легкова машина за рік поглинає понад чотири тонни кисню. Натомість - забруднює атмосферу викидами.

У Києві зараз більше ніж мільйон машин, із вихлопних труб яких в атмосферу потрапляють:

Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги:

...сірка, свинець, бензопирен, формальдегид. І ці мікрочастинки токсичні - потрапляють в органи дихання, осідають на легенях, на лімфі, на внутрішніх органах і вони не виводяться з організму.

Найбільша небезпека - це старі автомобілі. До нас їх завозять з усього світу без жодного контролю екологічності, кажуть експерти.

Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги:

Немає державної політики обмеження викидів автомобільного транспорту. Немає обмеження притоку в Україні старих автомобілів. Ннайбільшої шкоди, якщо ми говоримо про громадський транспорт, завдають маршрутки. Вони також є дуже застарілими.

А результат цього першими бачать... лікарі. Бо викиди, якими ми дихаємо, б'ють по всьому організму. Особливо по легенях та серцю. А ще провокують алергії саме в жителів загазованих міст.

Олена Бачинська, лікарка-алерголог:

Именно потому, что аллеггены становятся более агрессивными именно в загрязненном в воздухе. У жителей мегаполиса аллергических заболеваний в разы больше чем у жителей сельской местности.

Та повертаємося до нашого героя Андрія, якого я вмовила пересісти на трамвай. Зрештою - наш експеримент... провалився. Андрій проїхав кілька зупинок - і... пішки повернувся до машини.

Андрій Ценєв, водій:

Ну тут дійсно краще... личное пространство сохраняется.

Особистий комфорт чи еко-свідомість. Поки що пріоритети українців не на користь екологічних ініціатив.