В Netflix назвали топ самых популярных сериалов и фильмов [ Редактировать ]
Netflix составил рейтинг самых популярных сериалов и фильмов.
Рейтинг возглавил сериал "Бриджертоны". Среди фильмов лидируют триллер "Птичий короб" с Сандрой Баллок и "Эвакуация" с Крисом Хемсвортом.
Мы стараемся к максимальной прозрачности во взаимоотношениях с рынком, талантами и всеми заинтересованными лицами, - рассказал программный директор Тед Сарандос.
Он также раскритиковал премию "Эмми", которая выдала премию сериалу "Тед Лассо" Apple TV +. По мнению представителя Netflix, сериал скорее всего не имеет много просмотров, так как Apple не раскрывает их.
Смотрите также:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
На 65 году жизни скончалась актриса, сыгравшая в фильме "Земля кочевников"
Queen заснували рівно 50 років тому. Кожне десятиліття має власні атрибути, тому магазин поділили на п'ять відділів.
Тут є і платівки та диски різних періодів. Також у крамниці можна придбати речі з автографами учасників рок-гурту.
З 2005 року музиканти стали рекордсменами Великої Британії за кількістю синглів, які входили в офіційний чарт.
В пятницу, 24 сентября, экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша сделал неожиданное заявление