Netflix составил рейтинг самых популярных сериалов и фильмов.

Рейтинг возглавил сериал "Бриджертоны". Среди фильмов лидируют триллер "Птичий короб" с Сандрой Баллок и "Эвакуация" с Крисом Хемсвортом.

Мы стараемся к максимальной прозрачности во взаимоотношениях с рынком, талантами и всеми заинтересованными лицами, - рассказал программный директор Тед Сарандос.

Он также раскритиковал премию "Эмми", которая выдала премию сериалу "Тед Лассо" Apple TV +. По мнению представителя Netflix, сериал скорее всего не имеет много просмотров, так как Apple не раскрывает их.

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