Стриминговый сервис Netflix представил список из десяти самых популярных оригинальных фильмов. Все десять работ были выпущены за последние три года, большинство из них - за последние 12 месяцев. При составлении рейтинга учитывалось количество просмотров за первые четыре недели с момента выхода фильмов. Для того, чтобы "просмотр" состоялся, кино достаточно посмотреть 2 минуты.

1. "Тайлер Рейк: Операция по спасению" (Extraction). Боевик, снятый Сэм Харгрейвом по сценарию братьев Руссо, известных по франшизе "Мстители", посмотрели 99 млн домохозяйств. В главной роли снялся Крис Хэмсворт.

2. "Птичий короб" (Bird Box). Постапокалиптический хоррор, в котором героиня Сандры Буллок с двумя детьми переправляется через реку в поисках выживших в глобальной катастрофе, посмотрели 89 млн зрителей. В 2018 году "Птичий короб" поставил рекорд Netflix по просмотрам за одну неделю. С 21 по 28 декабря ленту посмотрели больше 45 млн человек.

3. "Правосудие Спенсера" (Spenser Confidential).Комедийный боевик режиссера Питера Берга по сценарию Шона О’Кифи и Брайана Хелгеленда с Марком Уолбергом в главной роли посмотрели 85 млн пользователей.

4. "Призрачная шестерка" (6 Underground). Боевик с Райаном Рейнольдсом, спродюсированный и снятый Майклом Бэем, посмотрели 83 млн человек.

5. "Загадочное убийство" (Murder Mystery). Комедия с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон в роли супругов-детективов посмотрели 73 млн домохозяйств.

6. "Ирландец" (The Irishman). Драму легендарного Мартина Скорсезе с Робертом де Ниро в главной роли посмотрели 63 млн человек.

7. "Тройная граница" (Triple Frontier). Остросюжетный боевик режиссtра Джей Си Чендора c Беном Аффлеком в главной роли собрал 63 млн просмотров.

8. "Не та девушка" (The ​Wrong Missy). Романтическую комедию Тайлера Спиндела глянули 59 млн пользователей.

9. "Платформа" (The Platform). Испанский научно-фантастический фильм с элементами ужасов и триллера режиссера Гальдера Гастелу-Уррутии посмотрели 56 млн зрителей.

10. "Идеальное свидание" (The Perfect Day). Комедия Криса Нельсона набрала 48 млн просмотров.

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