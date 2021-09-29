COVID-19 в Україні: понад двісті пацієнтів померли минулої доби [ Редактировать ]
Дев'ять тисяч 666 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 217 пацієнтів померло, одужало - понад три тисячі людей.
Нині, за показниками темпів поширення COVID-19, дві області перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки: Донецька та Чернівецька. Решта регіонів, за винятком Закарпаття та Кіровоградщини, - "жовті".
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