Курить вредно. Эта мысль кажется настолько очевидной, что никто уже не вникает в детали и не разбирается, а чем именно опасно курение? Благодаря растущему числу исследований у нас наконец появился ответ.

Чем опасен дым

В сигаретном дыме по разным данным насчитывается от 4 000 до 7 000 вредных химических веществ. Среди них - аммиак, акролеин, цианистый водород, мышьяк, оксиды азота, диоксид серы и другие токсичные элементы. В достаточных количествах и при длительном воздействии они провоцируют развитие болезней, связанных с курением.

Смесь твердых частиц без воды и никотина в сигаретном дыме - это смолы. Еще 45 лет назад британский психиатр Майкл Рассел выдвинул гипотезу, что уменьшение их уровня в сигаретах до минимума поможет снизить риск развития онкологических и других заболеваний легких. Именно Майклу Расселу приписывают фразу: "Курильщик курит из-за никотина, а умирает из-за смолы". Современный анализ 26 исследований показал, что сокращение количества смол действительно снижает риск развития минимум четырех болезней, ассоциированных с курением: рака легких, хронической обструктивной болезни легких, инфаркта и инсульта.

Как уменьшить вред от сигаретного дыма

Вредные химические вещества и частицы высвобождаются в процессе горения. Кроме того, при сгорании образуется моноксид углерода. Именно с ним в табачном дыме связывают риск развития заболеваний сердца и сосудов у курильщиков.

Логично предположить, что уменьшить вред для здоровья курильщиков, которые не могут или не хотят избавляться от привычки, помогли бы альтернативные способы доставки никотина. Такой логики придерживаются в США, Великобритании, Японии, Новой Зеландии, странах Европейского союза и других развитых странах. Там постепенно внедряют новые подходы к регулированию табачного рынка и делают наиболее вредные продукты - традиционные сигареты - наименее доступными. А для инновационных продуктов со сниженным риском вводят особые правила регулирования, чтобы мотивировать курильщиков переключаться.

Уменьшить вред от курения помогают технологии. Так, научно обоснованные и сертифицированные системы для нагревания табака, такие как IQOS, не сжигают табак, и состав аэрозоля, который образуется в результате использования, сильно отличается от сигаретного дыма. Температура горения в обычной сигарете достигает 600-800 градусов, тогда как аэрозоль - это результат испарения при низких температурах, в среднем около 300 градусов. Это позволяет сократить количество вредных веществ на 90-95%.

Сравнительное исследование воздействия сигаретного дыма и аэрозоля IQOS на качество 18 основных компонентов воздуха в помещении показало, что при курении сигарет концентрация вредных веществ превышает гигиенические нормативы. А при использовании системы нагревания табака показатели были близки к фоновым значениям и оставались в пределах нормы.

Конечно, инновационные разработки должны проходить серьезные проверки. Тот же IQOS, к примеру, был тщательно проверен американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Регулятор пришел к выводу, что полное переключение курильщика на IQOS способно значительно снизить влияние вредных химических веществ на организм, а продвижение этой системы как "продукта с модифицированным риском" - то есть лучшей альтернативы сигаретам - может положительно повлиять на общественное здоровье в целом.

При грамотной государственной поддержке и должном уровне контроля за качеством, проверенные бездымные продукты могли бы дать возможность тем, кто не может побороть никотиновую зависимость, снизить риски развития заболеваний, связанных с курением. Во многих странах мира инновационные системы для нагревания табака, у которых отличный от традиционных сигарет профиль риска, уже рассматриваются как доступные инструменты для снижения неблагоприятного воздействия табачного дыма на здоровье курильщиков и окружающих.