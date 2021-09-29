Домініку в обласну клінічну лікарню "Охматдит" привезли з високою температурою та сильним кашлем.

У Львові більше тижня медики боролися за життя 5-річної Домініки. В реанімацію з ускладненнями від Ковіду дівчинка потрапила з вісімдесятивідсотковим ураженням легень.

Самостійно дихати не могла, весь час перебувала під апаратом ШВЛ. Медики не брались щось прогнозувати. Втім, дитину таки вдалося врятувати. Наша кореспондентка Христина Гашенко поспілкувалася із малечою.

Сьогодні п'ятирічна Домініка міцно обіймає маму. Це так було потрібне їм обом у ці півтора тижні.

Олена Люлюк, мати Домініки:

Було важко. Це ж не можна було ні зайти, ні побачити, це не передати словами, як важко, коли ти мрієш потримати за ручку, обняти, а не можна.

Домініку в обласну клінічну лікарню "Охматдит" привезли з високою температурою та сильним кашлем. І це був лише третій день недуги.

Олена Люлюк, мати Домініки:

Стан дівчинки дуже погіршився, почались хрипи в легенях, які посилювались і посилювались. Тоді ми звернулись на швидку і нас доставили сюди швидкою під кисневою маскою.

У дівчинки виявили вісімдесятивідсоткове ураження легень. ПЛр-тест підтвердив ковід. І це - вдруге за рік. Дівчинку під'єднали до апарату ШВЛ. Кілька разів показники Домініки опускалися до критичного рівня.

Віра Приймакова, завідувачка відділення реанімації та інтенсивної терапії Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит":

Був досить високий ризик того, що дитина буде переведена на ЕКМО. Гарантій, шансів, на жаль, ми не могли жодних давати в тій ситуації, яка була. Тобто стан був вкрай важкий.

Два дні тому Домініка почала самостійно дихати. Її вже перевели у відділенні терапії.

Роксолана Головин, дитяча лікарка Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит":

При поступленні дитини на рентгенограмі органів грудної клітки було повне ураження правої лівої легені. Практично один участок був незадіяний. А вчорашній день, ми маємо, абсолютно відновилася структура легень.

Лікарі кажуть - Домініка впевнено йде на одужання.

-Як справи? - У нас всьо гарно.- Нічого не болить?. А їсточки хочеш? А додому хочеш?

З лікарні Домініку медики планують виписати через тиждень. Зараз у ковідному відділенні "Охматдиту" ще сімнадцятеро дітей. Медики кажуть, ця хвиля вірусу сильно б'є по дітях.

Віра Приймакова, завідувачка відділення реанімації та інтенсивної терапії Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит":

Якщо колись була легка середня форма, зараз з'являється більший відсоток, це можна трактувати з березня навіть, квітня місяця, з'явилися важчі форми, які, на жаль, дітки мають важкі пневмонії і ураження не тільки легень, але й серецово-судинна система і все решта.

Та й загальна кількість хворих на Ковід на Львівщині лише зростає.

Зоряна Года, в.о директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України:

За останні два тижні рівень захворюваності, в порівнянні з поперднім періодом, виріс на 44,7 % . Це пов’язано з тим, що у нас порушується епідрежим, тобто у нас люди перестали носити маски.

Пік захворювання на Львівщині медики прогнозують на початок листопада.