Совсем скоро в Украине будут отмечать День учителя. Так или иначе, этот праздник касается всех нас, ведь каждый когда-то был учеником. В 2021 году День учителя приходится на 3 октября, а это значит, что поздравлять педагогов начнут накануне в пятницу, 1 октября.

"Подробности" собрали для вас подборку самых красивых душевных поздравлений.

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Кто научил нас правильно писать?

Поведал, кто в монархии правитель?

Кто показал, как интегралы вычислять?

Это все он - любимый наш учитель.



Желаем вам удачи и любви,

Сюрпризов радостных и солнечного лета.

Поддержки теплой близких и семьи,

В мудрых глазах негаснущего света.

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Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем учителя! В этот прекрасный день позвольте поблагодарить вас за терпение и профессионализм, пожелать здоровья, сил, удачи и благодарных учеников!

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Быть учителем - Ваше призвание,

Очень ценен и важен Ваш труд,

Ведь Вы дарите каждому знания,

Вас все любят и ценят, и чтут!

Возрастает пусть Ваша зарплата,

Вам желаю успехов, побед,

И пускай эта светлая дата

Засияет, как солнечный свет!

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От всей души поздравляю со Всемирным днем учителя! Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть, благодаря Вам, дети получают крепкие знания, пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!

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Спасибо вам огромное за то,

Что к знаниям вы показали нам дорогу

И направляли, несмотря на то,

Что неусидчивыми были мы немного.



Вы помогли открыть нам новый мир:

За партой сидя видели моря и океаны.

Узнали мы, из чего делают пломбир,

Язык учили, чтоб в другие ездить страны.



Спасибо вам за ваш нелегкий труд,

Терпение и беспристрастную оценку.

Пусть в доме вашем царствует уют

И сбудутся мечты все непременно.

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Дорогой учитель, поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодарю вас за вашу доброту, терпение, заботу и бесконечное понимание. Желаю вам крепкого здоровья, больше радости в жизни, личного благополучия, достойной зарплаты и хороших, благодарных, любящих учеников.

Если вы еще не определились с подарком для своего учителя, советуем вам заглянуть в нашу подборку самых интересных идей.