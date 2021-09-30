COVID-19 в Україні: майже дванадцять тисяч нових інфікувань за минулу добу [ Редактировать ]
Майже 12 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 194 пацієнти померло. Одужало - майже чотири тисячі. Найбільше інфікувань на Харківщині - понад тисячу. А також на Львівщині та Дніпропетровщині.
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Щоб він з'явився в українців, вісімдесят відсотків з них мають перехворіти або вакцинуватися.
Найбільше інфікувань - у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській і Донецькій областях. Столиця сьогодні до переліку не потрапила.
А наразі рівень вакцинації - доволі посередній. Повністю щеплених - тільки п'ять мільйонів українців. А от хворих - щодня більшає.
Карантинний аксесуар, який останнім часом масово ігнорували, повертається. У транспорт чи в приміщення можна буде зайти лише в масці.
За минулу добу в Україні дві тисячі 265 нових інфікувань. 44 людини померли. Тисячу 200 хворих ушпиталили, одужало - понад пів тисячі.