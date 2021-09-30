В четверг, 30 сентября, в Киевской области в Броварах случилось происшествие. Так, неизвестный открыл стрельбу прямо посреди улицы. Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Сейчас".

Подробностей случившегося пока нет.

Читайте также, на берегу Черного моря в Затоке Одесской области неизвестный расстрелял из ружья 36-летнего владельца кафе. Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Возможное наказание - до 15 лет тюрьмы.

Кроме того, в селе Крыжановка Одесской области между соседями произошел конфликт. В какой-то момент мужчина достал пистолет и выстрелил в 44-летнюю женщину, попав ей в живот, потерпевшая отделалась ссадинами, ей оказали помощь на месте.

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