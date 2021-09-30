В Броварах посреди улицы гремит стрельба: что известно [ Редактировать ]
В четверг, 30 сентября, в Киевской области в Броварах случилось происшествие. Так, неизвестный открыл стрельбу прямо посреди улицы. Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Сейчас".
Подробностей случившегося пока нет.
Читайте также, на берегу Черного моря в Затоке Одесской области неизвестный расстрелял из ружья 36-летнего владельца кафе. Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Возможное наказание - до 15 лет тюрьмы.
Кроме того, в селе Крыжановка Одесской области между соседями произошел конфликт. В какой-то момент мужчина достал пистолет и выстрелил в 44-летнюю женщину, попав ей в живот, потерпевшая отделалась ссадинами, ей оказали помощь на месте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Инцидент произошел на улице Газопроводная
Он будет работать ежедневно без выходных с 10:00 до 22:00
Около 20:26 спасатели ГСЧС получили сообщение о пожаре на Оболони в трансформаторной подстанции
В Киеве вечером 28 сентября произошел пожар в общежитии по улице Глебова
В понедельник, 28 сентября, из-за футбола в центре Киева могут ограничить работу нескольких станции метро