Двое мужчин 22 и 27 лет попали на кадры видеозаписи/ фото: Delo.ua

В городе Хмельницкий двое молодых людей, вооруженных пистолетом устроили стрельбу по прохожим с балкона квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно данным правоохранителей, двое мужчин 22 и 27 лет попали на кадры видеозаписи, которую обнаружили полицейские, и, изучив кадры, сумели установить нарушителей. Известно, что в город они приехали на работу и жили в съемной квартире.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения обысков в жилище подозреваемых изъяли стартовый пистолет, однако оружие не было как-либо переделано для стрельбы боевыми или травматическими боеприпасами. В настоящее время неизвестно, какую именно ответственность понесут молодые люди.

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Кроме того, в селе Крыжановка Одесской области между соседями произошел конфликт. В какой-то момент мужчина достал пистолет и выстрелил в 44-летнюю женщину, попав ей в живот, потерпевшая отделалась ссадинами, ей оказали помощь на месте.

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