Україна опинилась в трійці лідерів за добовою смертністю від коронавірусу [ Редактировать ]
Україна, разом з Росією та Румунією, нині в трійці лідерів за добовою смертністю від коронавірусу в Європі. Минулої доби в країні від ускладнень Ковіду померли 194 пацієнти. Зафіксовано майже 12 тисяч нових випадків зараження. Одужало - майже чотири тисячі. Найбільше інфікувань на Харківщині - понад тисячу. А також на Львівщині та Дніпропетровщині.
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Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
За минулу добу в Україні дві тисячі 265 нових інфікувань. 44 людини померли. Тисячу 200 хворих ушпиталили, одужало - понад пів тисячі.
При цьому одужали - майже дві тисячі людей. Госпіталізовано - понад півтори тисячі. Найбільше захворювань - у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях та в столиці.
Померло 18 пацієнтів, понад 700 людей - одужали. Найбільше інфікувань в Києві, Тернопільській та Чернівецькій областях.
При цьому в МОЗ звітують про черговий рекорд щеплень - понад 180 тисяч за добу. А загалом від початку вакцинальної кампанії проведено близько десяти з половиною мільйонів щеплень.