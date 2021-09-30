Вірус грипу може викликати в людини хворобливі відчуття - навіть через пів року після одужання. Такого висновку дійшли науковці Оксфордського університету. В експерименті взяли участь понад 100 тисяч добровольців. З них третина - тривалий час після одужання, все одно почувалися хворими. Скаржилися на втому, частий головний біль, важке дихання та нездорове збудження.

Науковці назвали це "довгим грипом" - за аналогією з "довгим ковідом". Ідеться про посткоронавірусний синдром, коли тести вже не виявляють вірус в організмі, а у пацієнта ще кілька місяців є хоча б один із симптомів хвороби.