Вірус грипу викликає в людини хворобливі відчуття тривалий час [ Редактировать ]
Вірус грипу може викликати в людини хворобливі відчуття - навіть через пів року після одужання. Такого висновку дійшли науковці Оксфордського університету. В експерименті взяли участь понад 100 тисяч добровольців. З них третина - тривалий час після одужання, все одно почувалися хворими. Скаржилися на втому, частий головний біль, важке дихання та нездорове збудження.
Науковці назвали це "довгим грипом" - за аналогією з "довгим ковідом". Ідеться про посткоронавірусний синдром, коли тести вже не виявляють вірус в організмі, а у пацієнта ще кілька місяців є хоча б один із симптомів хвороби.
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