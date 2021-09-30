Коммунальные тарифы для населения до конца отопительного сезона повышаться не будут. Цены будут стабильными, несмотря на рост мировых цен на энергоносители.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Конгресса заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

"До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут повышаться", - сказал он.

Напомним, что с 1 октября в платежках изменятся сразу четыре тарифа: сколько и за что будем платить.

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