В четверг, 30 сентября, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что Украине не будут вводить локдаун, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.

О жестком карантине или локдауне речь не идет.

Ляшко отметил, что пока рано говорить о том, что страна приближается к "красной зоне".

На данный момент даже "оранжевой зоне" не соответствует ни одна из областей.

Сегодня утром ни одна из областей не соответствует ни оранжевому, ни красному уровню. Хотя еще несколько дней назад у нас было 7-8 областей, которые были в оранжевом уровне. Говорить о том, что мы приближаемся к красному уровню в каком-либо регионе - рано.

Ранее в Украине обнародовали главное условие введения локдауна.

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