Цена на газ в Европе стремительно растет [ Редактировать ]
В четверг, 30 сентября, цена ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures вновь установила исторический рекорд.
"Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1187,45 за 1 тыс. куб. м, или 99 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч)", - говорится в сообщении.
Указано, что общий рост цены газа с начала дня составляет более 13%.
Ранее эксперт рассказал, почему в Украине выросла цена на газ. Также мы писали о том, что тарифы на электроэнергию с 1 июля могут рекордно "взлететь".
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