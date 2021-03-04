Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от использования угля в электроэнергетике в несколько этапов. Это нужно, чтобы не допустить глобального повышения температуры.

Об этом сообщают Новости ООН.

По его мнению, это станет важнейшим шагом, чтобы не допустить повышения температуры выше 1,5 градуса по Цельсию.

"Речь идет о том, чтобы к 2030 году сократить использование угля в производстве электроэнергии на 80% по сравнению с уровнем 2010 года", - сказал Гутерриш.

Глава ООН считает, что пришло время более решительно отказываться от угля как источника электроэнергии. Делать это нужно поэтапно за тремя приоритетными направлениями:

отменить все запланированные проекты по строительству угольных электростанций и покончить с зависимостью от угля;

прекратить международное финансирование угольных электростанций и переключить инвестиции в проекты в области возобновляемых источников энергии;

создавать новые рабочие места за счет развития чистых источников энергии, что позволит решить проблему неизбежной потери работы на шахтах.

Ранее в ООН назвали число жертв войны на Донбассе.