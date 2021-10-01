В Украине за минувшие сутки вакцину против коронавируса получили 129 533 человека. С начала вакцинальной кампании было сделано более 12,7 млн прививок.

В частности, за прошедшие сутки одну дозу вакцины получили 72 268 человек, полностью иммунизированны - 57 265.

Так, вчера население вакцинировали:

897 мобильных бригад,

2 976 пунктов прививания;

346 центров вакцинации.

Всего с начала иммунизации в Украине было привито 7 072 803 человека.

Из которых получили одну дозу вакцины - 7 072 801 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 674 722 человека.

В общем количестве в стране уже проведено 12 747 523 прививки.

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