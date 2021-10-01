Еще почти 130 тысяч украинцев привились от COVID [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки вакцину против коронавируса получили 129 533 человека. С начала вакцинальной кампании было сделано более 12,7 млн прививок.
В частности, за прошедшие сутки одну дозу вакцины получили 72 268 человек, полностью иммунизированны - 57 265.
Так, вчера население вакцинировали:
- 897 мобильных бригад,
- 2 976 пунктов прививания;
- 346 центров вакцинации.
Всего с начала иммунизации в Украине было привито 7 072 803 человека.
Из которых получили одну дозу вакцины - 7 072 801 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 674 722 человека.
В общем количестве в стране уже проведено 12 747 523 прививки.
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